НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемЧемпионом России по фигурному катанию стал Дмитрий АлиевЖенская молодёжная сборная России уступила Канаде на МЧМ-2020А. Емельяненко – о бое с Кадыровым: Без разницы, кого битьРУСАДА выступило против отстранения WADA российских спортсменов, ОКР готов поддержатьРПЛ представила сборную десятилетия по версии болельщиковЧемпионом России по фигурному катанию стал Дмитрий АлиевФигурист Дмитрий Алиев стал чемпионом России в мужских одиночных соревнованиях. Выступления фигуристов в произвольной программе прошли в Красноярске 27 декабря.рекламаИбрагимович подпишет контракт с «Миланом» сроком на 6 месяцев, сообщает СМИШведский нападающий Златан Ибрагимович выбрал клуб, в который перейдет из команды Высшей футбольной лиги США (MLS) "Лос-Анджелес Гэлакси", передает Gianlucadimarzio.com.Косторная в Красноярске побила мировой рекорд в короткой программеФигуристка Алена Косторная удачно выступила в короткой программе на чемпионате России в Красноярске. За свой прокат она получила 89,96 балла. Это лучшее достижение в женском фигурном катании.Федор Емельяненко пока не решил, намерен ли он завершить карьеруРоссийский спортсмен, четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам Федор Емельяненко пока не решил, намерен ли он завершить карьеру после предстоящих трех боев.Гендиректор «Сочи» надеется, что после ухода Егорова будет порядокГенеральный директор футбольного клуба "Сочи" Дмитрий Рубашко заявил РИА Новости, что он надеется на перемены в лучшую сторону после ухода Александра Егорова с поста главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС).«Рубин» намерен приобрести у «Краснодара» ИгнатьеваКазанский футбольный клуб "Рубин" в ближайшее трансферное окно может оформить приобретение нападающего "Краснодара" Ивана Игнатьева.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииВулверхэмптон— : —Манчестер СитиНачало в 14:45Чемпионат ТурцииБешикташ2 : 1ГенчлербирлигиИдёт 2-й таймЧемпионат Турции. Первая лигаАданаспор2 : 0КарагюмрюкЗавершёнВесь футболрекламаФигурное катание. Алена Косторная: Удивилась слухам о своем возможном снятии с чемпионата РоссииФигуристка Алена Косторная прокомментировала свое выступление на чемпионате России по фигурному катанию. 16-летняя спортсменка лидирует после короткой программы.НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш Яндекс.Эфир Каролина – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Вашингтон – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон – Эдмонтон Яндекс.Эфир Каролина – Вашингтон Яндекс.Эфир Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020 Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Даллас Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир Бостон — Баффало Яндекс.Эфир Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Вегас — Аризона Яндекс.Эфир Флорида — Детройт Яндекс.Эфир Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир Баффало — Бостон Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир 02:36:10Ванкувер — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:47:15Вегас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:46Лос-Анджелес — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:31Чикаго — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:44:33Виннипег — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:31Нэшвилл — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:15Оттава — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:32Тампа-Бэй — Флорида Яндекс.Эфир 02:44:11Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:47:35Бостон — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:33:37Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019 Яндекс.Эфир 02:35:12Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:42:33Торонто — Каролина Яндекс.Эфир Сборная Швейцарии одолела команду Казахстана на МЧМ-2020Сборная Швейцарии победила команду Казахстана со счётом 5:3 в матче молодёжного чемпионата мира по хоккею—2020. Для обеих команд матч был первым на турнире.реклама