УЕФА изменил схему команды года из-за Роналду

УЕФА недавно объявил символическую сборную 2019 года.Организация использовала схему 4-2-4 вместо более традиционных 4-4-2 и 4-3-3 ради того, чтобы в команде нашлось место для нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.Полузащитник «Челси» Н’Голо Канте получил больше голосов болельщиков, чем португальский игрок, однако не попал в символическую сборную года.