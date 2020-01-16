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УЕФА изменил схему команды года из-за Роналду

УЕФА недавно объявил символическую сборную 2019 года.Организация использовала схему 4-2-4 вместо более традиционных 4-4-2 и 4-3-3 ради того, чтобы в команде нашлось место для нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.Полузащитник «Челси» Н’Голо Канте получил больше голосов болельщиков, чем португальский игрок, однако не попал в символическую сборную года.
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Футболисты ЕАЭС не будут считаться легионерами с 1 июля 2020 года

Сообщается, что игроки ЕАЭС (из стран Евразийского экономического союза) не будут считаться легионерами в чемпионате России по футболу с 1 июля 2020 года.Ранее в российских турнирах был отменен статус легионеров для белорусских спортсменов.Сейчас в высшем дивизионе чемпионата России действует лимит в формате "6+5", при котором одновременно участие в игре могут принимать не более шести зарубежных футболистов в составе одной команды, а количество легионеров в заявке не ограничено.

НХЛ. Записи матчей

02:52:00
Сент-Луис — Филадельфия
Яндекс.Эфир
02:44:20
Монреаль — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:41:22
Эдмонтон — Нэшвилл
Яндекс.Эфир
02:32:27
Аризона — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:45:32
Колорадо — Даллас
Яндекс.Эфир
02:41:56
Виннипег — Ванкувер
Яндекс.Эфир
02:32:28
Оттава — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:57:32
Тампа-Бэй — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:32:33
Коламбус — Бостон
Яндекс.Эфир
02:31:38
Нью-Йорк Айлендерс — Детройт
Яндекс.Эфир
02:41:21
Торонто — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:40:02
Питтсбург — Миннесота
Яндекс.Эфир
02:31:29
Баффало — Вегас
Яндекс.Эфир