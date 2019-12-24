Новый шаг в карьере Слуцкого. Кого он доводил до беды, а кого — до победы

В конце ноября Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера голландского «Витесса», а вчера официально возглавил «Рубин«, сменив у руля команды Романа Шаронова.