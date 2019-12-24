«Плохая погода» или?.. Русские биатлонистки не дали ни одного комментария журналистам после неудачного спринта

В Анси проходит третий этап Кубка мира по биатлону. Наши биатлонистки приняли участие в спринтерской гонке. Старт оказался не самым удачным для спортсменок из России.