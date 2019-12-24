НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемПерсоналу стадиона «Нижний Новгород» могут сократить зарплатуГуберниев - о титуле «тренер года» для Сёмина: «Голосовали точно серебряные олени»РУСАДА оспорит решение WADA о санкциях против российского спортаФорвард киевского «Динамо» провалил допинг-тест после матча Лиги ЕвропыТраньков призвал Тарасову и Тутберидзе не доводить скандал до трагедииПерсоналу стадиона «Нижний Новгород» могут сократить зарплатуОб этом сообщает «Коммерсантъ Приволжье» со ссылкой на самих работников стадиона: они написали открытое письмо в СМИ.рекламаСК РФ подтвердил вмешательство Родченкова в базу московской лабораторииСледственный комитет России располагает доказательствами вмешательства экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в базу данных.Овечкин забил «Нью-Джерси», выйдя на шестое место по голам на выезде в НХЛРоссийский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин минувшей ночью отметился двумя очками во встрече с «Нью-Джерси Дэвилз», завершившейся победой его клуба со счетом 6:3.Слуцкий объяснил, почему выбрал «Рубин» вместо работы в ЕвропеНовый главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, как проходили переговоры с казанской командой, а также — почему 48-летний специалист отказался от работы в Европе и вернулся в РПЛ.Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Анси, Миронова – 4-я, Юрлова – 18-яСегодня в Анси на третьем этапе Кубка мира по биатлону прошел женский спринт. 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Записи матчейВанкувер — Эдмонтон Яндекс.Эфир Вегас — Колорадо Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Сент-Луис Яндекс.Эфир Чикаго — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Виннипег — Монреаль Яндекс.Эфир Нэшвилл — Аризона Яндекс.Эфир Оттава — Баффало Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон — Вашингтон Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019 Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир Торонто — Каролина Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Вегас Яндекс.Эфир Даллас — Калгари Яндекс.Эфир Детройт — Аризона Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Анахайм Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Сент-Луис Яндекс.Эфир Ванкувер — Питтсбург Яндекс.Эфир Колорадо — Чикаго Яндекс.Эфир Бостон — Нэшвилл Яндекс.Эфир Эдмонтон — Монреаль Яндекс.Эфир Торонто — Детройт Яндекс.Эфир Вашингтон — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Оттава — Филадельфия Яндекс.Эфир Каролина — Флорида Яндекс.Эфир Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир Баффало — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:34:05Эдмонтон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:34:50Нью-Йорк Рейнджерс — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:55Нью-Джерси — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:42:30Флорида — Даллас Яндекс.Эфир 02:47:00Ванкувер — Вегас Яндекс.Эфир 02:46:40Аризона — Миннесота Яндекс.Эфир 02:51:05Калгари — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:00Колорадо — Каролина Яндекс.Эфир 02:32:45Виннипег — Чикаго Яндекс.Эфир 02:48:45Оттава — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:37:00Филадельфия — Баффало Яндекс.Эфир 02:49:00Тампа-Бэй — Даллас Яндекс.Эфир 02:48:15Коламбус — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:49:10Бостон — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:47:02Сент-Луис — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:13Чикаго — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:32Нью-Джерси – Анахайм Яндекс.Эфир 02:33:21Сан-Хосе — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:48Вегас — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:48Ванкувер — Монреаль Яндекс.Эфир 02:30:37Калгари — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:39:09Виннипег — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:46Детройт — Коламбус Яндекс.Эфир 02:35:47Торонто — Баффало Яндекс.Эфир 02:42:05Тампа-Бэй — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:52Филадельфия — Анахайм Яндекс.Эфир 02:40:15Нью-Йорк Айлендерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:50:33Бостон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Дмитрий Кудряшов: «Верю, что Лебедев решит все вопросы во второй половине боя с Мчуну»Россиянин Денис Лебедев (32-3, 23 КО) и южноамериканец Табисо Мчуну (21-5, 13 КО) 21 декабря в красноярском Дворце спорта имени Ивана Ярыгина проведут бой за титул WBC Silver в первом тяжелом весе.реклама