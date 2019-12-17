«Не знаю, что у него в голове». Нурмагомедов рассказал, почему выбрал Фергюсона

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что он не совсем понимает своего будущего соперника Тони Фергюсона из США.