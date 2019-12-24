Источник: Нурмагомедов в третий раз стал отцом

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в третий раз стал отцом. По информации sobytiya.news, у российского бойца родился сын. Об этом сообщил источник, близкий к окружению спортсмена.