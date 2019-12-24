«Манчестер Сити» обыграл «Лестер» в центральном матче 18 тура АПЛ

«Манчестер Сити» обыграл «Лестер» в центральном матче 18 тура Английской премьер-лиги 3:1 и вплотную подобрался к «лисам» в турнирной таблице. Теперь команды разделяет всего 1 очко.