НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«Зенит» официально объявил об уходе КраневиттераКосторная стала лидером после короткой программы на ЧЕ по фигурному катаниюРФС признал недействительными выборы главы РПЛ Сергея Прядкина. И обязал провести новыеАлександра Горячкина борется за мировую шахматную коронуАвстрийские СМИ опровергли слухи о покупке «Спартака» компанией Red Bull«Зенит» официально объявил об уходе Краневиттера«Зенит» официально заявил об уходе из клуба опорного полузащитника из Аргентины Матиаса Краневиттера.рекламаРоссийские фигуристы в парах заняли весь пьедестал чемпионата ЕвропыРоссийские фигуристы в соревновании спортивных пар заняли все призовые места на чемпионате Европы по фигурному катанию в Австрии, сообщает «Интерфакс».Андрей Рублев вышел в четвертый круг Australian OpenТАСС, 25 января. Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу над бельгийцем Давидом Гоффеном в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) - первого в сезоне турнира серии Большого шлема.Футболист «Боруссии» Холанд установил рекорд БундеслигиНападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд установил рекорд немецкой футбольной Бундеслиги, отметившись пятью голами за 57 минут. Об этом сообщает Opta.Уэйн Гретцки: «У Овечкина есть реальный шанс догнать меня»Лучший бомбардир в истории НХЛ Уэйн Гретцки поделился мнением о том, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин может побить его снайперский рекорд.Василевский на Матче звезд НХЛ был великолепен. Но до победы ему не хватило одного сэйваКак прошли конкурсы мастерства в Сент-Луисе. Матч звезд НХЛ событие, безусловно, знаковое. Несмотря на то, что кое-кто из звезд до матча не доехал.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииЭспаньол— : —Атлетик БильбаоНачало в 07:00Чемпионат ИспанииВаленсия— : —БарселонаНачало в 10:00Чемпионат ИспанииАлавес— : —ВильярреалНачало в 12:30Еще 1Чемпионат ГерманииУнион (Берлин)— : —АугсбургНачало в 09:30Чемпионат ГерманииВольфсбург— : —ГертаНачало в 09:30Еще 4Чемпионат ИталииСПАЛ— : —БолоньяНачало в 09:00Чемпионат ИталииФиорентина— : —ДженоаНачало в 12:00Еще 1Чемпионат ФранцииМарсель— : —АнжеНачало в 11:30Еще 5Весь футболрекламаГолкипер «Салавата Юлаева» Юха Метсола начал праздновать победу, а шайба тем временем залетела в ворота. ВидеоКурьезный случай произошел во время серии буллитов в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым».Лыжи. Кубок мира. Большунов, Устюгов, Клэбо, Нисканен выступят в скиатлонеСегодня на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе пройдет мужской скиатлон. Лыжные гонки Кубок мира Оберстдорф, Германия Мужчины Скиатлон 15 км + 15 км Начало – в 14.00 по московскому времени.реклама