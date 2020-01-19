«Лестер» проиграл «Бернли» в матче АПЛ, Варди не реализовал пенальти

Вничью завершилась очередная шахматная партия за звание чемпионки мира во Владивостоке

Первая партия на российской земле, сыгранная во Владивостоке 16 января, и седьмая партия по счету матча чемпионата мира между действующей чемпионкой мира китаянкой Цзюй Вэньцзюнь и претенденткой из России Александрой Горячкиной завершилась вничью, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Правительства края.