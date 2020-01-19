«Лестер» проиграл «Бернли» в матче АПЛ, Варди не реализовал пенальти

Сетьен о победном голе Месси: «Он сделал то, что делает всю свою жизнь»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен подвел итоги первого матча во главе клуба, в котором каталонцы обыграли «Гранаду» (1:0). Об игре «Думаю, что это был замечательный матч.