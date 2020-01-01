Игрок ЦСКА Нисимура перейдет в «Портимоненсе» на правах аренды до конца сезона

Японский форвард ЦСКА Такума Нисимура договорился с португальским «Портимоненсе» о переходе нападающего на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт «армейцев».