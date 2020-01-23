Ротенберг об аренде Кокорина: «Мы должны договориться. Здравый смысл должен восторжествовать»

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг рассказал о ситуации с арендой нападающего «Зенита» Александра Кокорина. «Мы обсуждали это [до объявления об аренде], разговаривали сначала с клубом, а потом с ним.