Надаль случайно «подбил» девочку, подающую мячи и поцеловал её (Видео)

Фото:twitter.com/josemorgado Надаль не испытал сложностей в матче против Дельбониса на Австралиан опен: соперник был хорош в длинных розыгрышах, но этого оказалось недостаточно, чтобы выиграть партию.