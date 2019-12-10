НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемЧерчесов скорректировал план подготовки сборной перед Евро-2020«ВАДА на самом деле не запретило России выступать на Олимпиаде». Американская журналистка — о санкцияхВладимир Путин: Решение ВАДА противоречит Олимпийской хартииЗубков считает, что в деле о допинге в российском спорте есть политический подтекстИрина Роднина назвала виновных в отстранении России от международных соревнованийЧерчесов скорректировал план подготовки сборной перед Евро-2020Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил о том, что ему пришлось скорректировать план подготовки сборной перед Евро-2020.рекламаОтразится ли на спортсменах Челябинской области решение WADA отстранить Россию от соревнованийИсполком Всемирного антидопингового агентства принял решение единогласно на заседании 9 декабря.Егоров назвал достойной работу Казарцева в матче «Краснодар» — ЦСКАСудья Василий Казарцев достойно отработал в матче 19-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и ЦСКА, заявил глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров.Сборная России одержала седьмую победу на ЧМ и вышла в полуфинал турнираЖенская сборная России нанесла поражение команде Черногории в матче основного группового этапа чемпионата мира, который проходит в Японии.Жоау Мариу: надеюсь, «Локомотив» выкупит меня у «Интера»«Я бы выбрал «Локомотив». Мне нравится клуб, город. Поэтому — да, я бы предпочел остаться здесь, чем вернуться в «Интер».Высокая результативность Овечкина не спасла «Вашингтон»Очередной матч регулярного чемпионата НХЛ прошел сегодня ночью на вашингтонском стадионе «Кэпитал Уан-Арена».ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЛига чемпионовГрупповой этапРед Булл Зальцбург— : —ЛиверпульНачало в 12:55Лига чемпионовГрупповой этапНаполи— : —ГенкНачало в 12:55Лига чемпионовГрупповой этапИнтер— : —БарселонаНачало в 15:00Лига чемпионовГрупповой этапБоруссия (Дортмунд)— : —Славия (Прага)Начало в 15:00Еще 4Кубок Англии1/64 ФиналаКарлайл Юнайтед— : —Форест Грин РоверсНачало в 14:45Кубок Англии1/64 ФиналаКру Александра— : —ИстлейНачало в 14:45Еще 2Чемпионшип АнглииБристоль Сити— : —МиллуоллНачало в 14:45Чемпионшип АнглииЧарльтон— : —Хаддерсфилд ТаунНачало в 14:45Еще 4Весь футболрекламаСергей Шнуров высмеял санкции WADA в отношении РоссииЛидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал сатирическое стихотворении о решении WADA об отстранении России от международных спотивных соревнований на четыре года.НХЛ. Записи матчей02:40:36Колорадо — Калгари Яндекс.Эфир 02:41:34Оттава — Бостон Яндекс.Эфир 02:34:46Тампа-Бэй — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:23Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:35:10Эдмонтон — Баффало Яндекс.Эфир 02:44:58Чикаго — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:20Вегас — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:29:25Флорида — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:41:45Виннипег — Анахайм Яндекс.Эфир 02:41:21Калгари — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:49Даллас — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:05Нэшвилл — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:21:45Бостон — Колорадо Яндекс.Эфир 02:39:00Каролина — Миннесота Яндекс.Эфир 02:40:05Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:38:50Тампа-Бэй — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:41:00Сент-Луис — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:05Флорида — Коламбус Яндекс.Эфир 02:49:30Ванкувер — Баффало Яндекс.Эфир 02:44:30Филадельфия — Оттава Яндекс.Эфир 02:47:02Анахайм — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:52Эдмонтон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:46:20Нью-Джерси — Чикаго Яндекс.Эфир 02:36:30Питтсбург — Аризона Яндекс.Эфир 02:32:12Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:36Калгари — Баффало Яндекс.Эфир 02:47:19Даллас — Виннипег Яндекс.Эфир 02:36:37Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:11Бостон — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:59Нью-Йорк Айлендерс — Вегас Яндекс.Эфир 02:39:11Филадельфия — Аризона Яндекс.Эфир 02:53:42Каролина — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:46:46Монреаль — Колорадо Яндекс.Эфир 02:33:44Тампа-Бэй — Миннесота Яндекс.Эфир 02:38:28Лос-Анджелес — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:40:48Эдмонтон — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:09Питтсбург — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:38:36Торонто — Колорадо Яндекс.Эфир 02:27:00Сан-Хосе — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:51:00Ванкувер — Оттава Яндекс.Эфир 02:46:19Виннипег — Даллас Яндекс.Эфир 02:51:12Нэшвилл — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:27:09Филадельфия — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:10Нью-Джерси — Вегас Яндекс.Эфир 02:59:45Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:34:32Флорида — Миннесота Яндекс.Эфир 02:30:09Коламбус — Аризона Яндекс.Эфир 02:37:44Бостон — Каролина Яндекс.Эфир Баскетболистов Суперлиги 2 заподозрили в договорном матчеИсполком Российской федерации баскетбола проанализирует действия игроков в матче второго дивизиона мужской Суперлиги между тульским «Арсеналом» и ставропольским «Динамо».рекламаМария Ласицкене раскритиковала Минспорта и ОКР за бездействиеТрехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене обрушилась с критикой на Министерство спорта и Олимпийский комитет России в связи с отстранением РФ от международных спортивных соревнований на 4 года.