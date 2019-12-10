Мария Ласицкене раскритиковала Минспорта и ОКР за бездействие

Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене обрушилась с критикой на Министерство спорта и Олимпийский комитет России в связи с отстранением РФ от международных спортивных соревнований на 4 года.