Фьюри недоволен, что Усик занял его место: Какой-то никчемный крузер!

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО) остался недоволен решением Всемирной боксёрской организации (WBO) убрать его из своего рейтинга, а на первую позицию официального претендента поставить украинца Александра Усика (17-0, 13 КО), который прежде владел титулом WBO Super в тяжёлом весе (до 90,7 кг) и по правилам организации автоматически получил статус легитимного контендера сразу после перехода в новую категорию — хэвивейт.