Полиция не выпускает фанатов «Динамо» со стадиона в Санкт-Петербурге

Болельщики «Динамо» не могут покинуть стадион «Газпром Арена» во время матча 19-го тура РПЛ с «Зенитом». Об этом сообщается в Телеграм-канале «Гусар впереди».