Чемпионат мира (жен). Россия победила Швецию и стала первой в группе, другие результаты

Сегодня женская сборная России по гандболу победила команду Швеции на групповом этапе чемпионата мира в Японии и стала первой в группе D. Чемпионат мира по гандболу Групповой этап Женщины Кумамото, Япония Группа D 5-й тур Россия – Швеция – 30:22 (16:12) Япония – Китай – 35:18 (17:8) Аргентина – Демократическая Республика Конго – 25:16 (9:13) Турнирное положение: Россия – 5 побед – 0 поражений (10 очков), Швеция – 4-1 (8), Япония – 3-2 (6), Аргентина – 2-3 (4), ДР Конго – 1-4 (2), Китай – 0-5 (0).