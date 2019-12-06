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МОК не изолирует россиян на Играх-2020 раньше ВАДА

Международный олимпийский комитет будет принимать решение о проведении международных соревнований в России только после вердикта исполкома Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), заявил президент МОК Томас Бах.

Елисеев, Малышко, Латыпов и Логинов выступят за Россию в эстафете на этапе Кубка мира в Эстерсунде

Стал известен состав мужской сборной России по биатлону на эстафету на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. В гонке выступят Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Эдуард Латыпов и Александр Логинов.
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3 : 0
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НХЛ. Записи матчей

Колорадо — Калгари
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Оттава — Бостон
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Тампа-Бэй — Нью-Йорк Айлендерс
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Вашингтон — Коламбус
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Эдмонтон — Баффало
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Чикаго — Аризона
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Вегас — Нью-Йорк Рейнджерс
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Флорида — Сан-Хосе
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Виннипег — Анахайм
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Калгари — Лос-Анджелес
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Даллас — Нью-Йорк Айлендерс
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Нэшвилл — Нью-Джерси
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Бостон — Колорадо
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Каролина — Миннесота
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Детройт — Питтсбург
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Тампа-Бэй — Сан-Хосе
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Сент-Луис — Торонто
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Флорида — Коламбус
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Ванкувер — Баффало
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Филадельфия — Оттава
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Анахайм — Вашингтон
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Эдмонтон — Лос-Анджелес
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Нью-Джерси — Чикаго
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Питтсбург — Аризона
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Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль
Яндекс.Эфир
02:41:36
Калгари — Баффало
Яндекс.Эфир
02:47:19
Даллас — Виннипег
Яндекс.Эфир
02:36:37
Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
02:39:11
Бостон — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:41:59
Нью-Йорк Айлендерс — Вегас
Яндекс.Эфир
02:39:11
Филадельфия — Аризона
Яндекс.Эфир
02:53:42
Каролина — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:46:46
Монреаль — Колорадо
Яндекс.Эфир
02:33:44
Тампа-Бэй — Миннесота
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02:38:28
Лос-Анджелес — Вашингтон
Яндекс.Эфир
02:40:48
Эдмонтон — Оттава
Яндекс.Эфир
02:35:09
Питтсбург — Сент-Луис
Яндекс.Эфир
02:38:36
Торонто — Колорадо
Яндекс.Эфир
02:27:00
Сан-Хосе — Вашингтон
Яндекс.Эфир
02:51:00
Ванкувер — Оттава
Яндекс.Эфир
02:46:19
Виннипег — Даллас
Яндекс.Эфир
02:51:12
Нэшвилл — Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
02:27:09
Филадельфия — Торонто
Яндекс.Эфир
02:40:10
Нью-Джерси — Вегас
Яндекс.Эфир
02:59:45
Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
02:34:32
Флорида — Миннесота
Яндекс.Эфир
02:30:09
Коламбус — Аризона
Яндекс.Эфир
02:37:44
Бостон — Каролина
Яндекс.Эфир
02:37:40
Анахайм Дакс – Лос-Анджелес Кингз
Яндекс.Эфир
02:30:00
Чикаго – Сент-Луис
Яндекс.Эфир
02:32:10
Детройт – Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
02:30:00
Нью-Йорк Рейнджерс – Вегас
Яндекс.Эфир
02:40:37
Баффало – Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:35:59
Ванкувер – Эдмонтон
Яндекс.Эфир
02:42:06
Бостон – Монреаль
Яндекс.Эфир
02:46:55
Миннесота Уайлд – Даллас Старз
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Семин – о 0:4 от «Арсенала»: первый тайм не предвещал такого положения дел

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин поделился впечатлениями от поражения своих подопечных в матче 19-го тура российской премьер-лиги с тульским "Арсеналом" (0:4). "Быстрый гол во втором тайме повлиял на дальнейшее направление игры.
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Чемпионат мира (жен). Россия победила Швецию и стала первой в группе, другие результаты

Сегодня женская сборная России по гандболу победила команду Швеции на групповом этапе чемпионата мира в Японии и стала первой в группе D. Чемпионат мира по гандболу Групповой этап Женщины Кумамото, Япония Группа D 5-й тур Россия – Швеция – 30:22 (16:12) Япония – Китай – 35:18 (17:8) Аргентина – Демократическая Республика Конго – 25:16 (9:13) Турнирное положение: Россия – 5 побед – 0 поражений (10 очков), Швеция – 4-1 (8), Япония – 3-2 (6), Аргентина – 2-3 (4), ДР Конго – 1-4 (2), Китай – 0-5 (0).