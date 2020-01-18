НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемБольшунов выиграл гонку на 15 км на этапе Кубка мира в ЧехииКонор Макгрегор – Дональд Серроне: онлайн-трансляция боя в UFCКоманда дивизиона Харламова выиграла конкурс «Сила броска» на Матче звёзд КХЛМОК и МПК присоединились к процессу между WADA и РУСАДА в качестве третьей стороныЛеонид Слуцкий — Александру Кокорину: У нас скучно? Ну не так весело, как было у тебя в последнее времяБольшунов выиграл гонку на 15 км на этапе Кубка мира в ЧехииРоссийский лыжник Александр Большунов стал победителем гонки на 15 км на этапе Кубка мира.рекламаОвечкин вошел в десятку лучших снайперов в истории НХЛРоссийский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин в первом периоде матча против команды «Айлендерс» забросил шайбу, которая стала для него 690-й за карьеру в НХЛ.Холанд сделал хет-трик за 20 минут в своем дебютном матче за «Боруссию»Новичок дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, выйдя на замену, сумел трижды огорчить голкипера «Аугсбурга».Французы прервали победную серию Норвегии, Логинов уступил Эберхарду в бронзовой дуэли. Лучшие моменты эстафетыОчень снежная эстафета завершилась на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге триумфом Фуркада и Ко. Серебро досталось Норвегии, бронзу у нас вырвали австрийцы.Автогол Фернандиньо «украл» у Ман Сити победу в матче (Видео)Фото:twitter.com/standardsport «Манчестер Сити» имел тотальное преимущество в домашней игре против «Кристал Пэласа», но против сыграли случайные голы - один с углового, второй обидный в свои ворота - дубль Агуэро не помог.Хоккеисты сборной России уверенно обыграли Канаду на юношеской ОлимпиадеМужская сборная России по хоккею переиграла Канаду со счетом 6:2 в стартовом матче группового турнира юношеской Олимпиады, проходящей в Лозанне.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииНьюкасл Юнайтед0 : 0ЧелсиИдёт 2-й таймЧемпионат АнглииУотфорд0 : 0ТоттенхэмЗавершёнЧемпионат АнглииБрайтон-энд-Хоув Альбион1 : 1Астон ВиллаЗавершёнЕще 5Чемпионат ИспанииОсасуна0 : 0ВальядолидИдёт 2-й таймЧемпионат ИспанииЛеванте0 : 1АлавесЗавершёнЕще 2Чемпионат ГерманииРБ Лейпциг3 : 1Унион (Берлин)Идёт 2-й таймЧемпионат ГерманииФортуна Дюссельдорф0 : 1ВердерЗавершёнЕще 4Чемпионат ИталииЛацио5 : 1СампдорияЗавершёнЕще 2Весь футболреклама