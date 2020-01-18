Автогол Фернандиньо «украл» у Ман Сити победу в матче (Видео)

Фото:twitter.com/standardsport «Манчестер Сити» имел тотальное преимущество в домашней игре против «Кристал Пэласа», но против сыграли случайные голы - один с углового, второй обидный в свои ворота - дубль Агуэро не помог.