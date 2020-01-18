Макгрегор, берегись! Ты зря недооцениваешь Ковбоя — он уже побеждал великих чемпионов

«Могу побить Ковбоя даже больным», — уверен Конор. За эти слова Серроне может закончить карьеру ирландца уже в эти выходные. До возвращения Конора Макгрегора в октагон остаётся всего ничего.