Купер о Василевском: «Вытащил нас в нужные моменты. Сделал несколько сэйвов на десятку»

Главный тренер «Тампы» Джон Купер оценил игру вратаря «Лайтнинг» Андрея Василевского, который в матче чемпионата НХЛ с «Монреалем» (2:1) отразил 38 бросков и был признан первой звездой.