РФС смягчил наказание Гинеру накануне заседания исполкома

Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) удовлетворил жалобу президента ЦСКА Евгения Гинера и смягчил ему наказание за оскорбление главы судейского департамента РФС Александра Егорова после матча 19-го тура чемпионата России по футболу между армейским клубом и «Краснодаром».