Дзюба второй год подряд признан лучшим футболистом в России

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба стал обладателем награды лучшему футболисту 2019 года по версии РФС и газеты «Спорт-экспресс». Об этом говорится на официальном сайте Российского футбольного союза.