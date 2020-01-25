«Барса» сильно хапанула от «Валенсии». Но не спешите набрасываться на Сетьена

Сетьену не повезло — в первом туре «Барселона» одержала победу над «Гранадой», показав 82% владение мячом и заставив фанатов на «Камп Ноу» словить флешбеки в 2009-10-11 год.