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Комличенко перешел в «Динамо». Игрок сборной России подписал контракт в прямом эфире

Нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко стал игроком «Динамо». По данным «СЭ», бело-голубые заплатили чешскому клубу «Млада Болеслав» за 24-летнего форварда 3,5 миллиона евро.

«Зенит» проиграл «Ред Буллу» в необычном формате, Кокорин опять был капитаном

Петербургский «Зенит», проводящий зимний сбор в катарской Дохе, проиграл австрийском «Ред Булл Зальцбург» в товарищеском матче. Игра состоялась в необычном формате: три тайма по 40 минут.
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Тимур Билялов: «Нам важнее искать свою игру, но победа над „Салаватом“ это хорошо»

Вратарь "Ак Барса" Тимур Билялов прокомментировал победу над "Салаватом Юлаевым" (3:2б). — Хорошо начали, была плотная игра, никто не хотел проигрывать. У обеих команд были моменты.
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