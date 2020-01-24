Надаль: Аннита чувствует себя хорошо после моего самого страшного момента на корте

Испанский теннисист Рафаэль Надаль встретился с болгёрл, которой он случайно попал в голову мячом во время матча второго круга Открытого чемпионата Австралии с аргентинцем Федерико Дельбонисом.