НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«Бавария» объявила об аренде защитника «Реала» ОдриосолыПервый канал сорвал показ выступления чемпионов России среди спортивных пар на чемпионате Европы по фигурному катаниюХабиб Нурмагомдов: король октагона никуда не уходитАрест Емельяненко за пьяный дебош в Анапе не повлияет на проведение его боя с ИсмаиловымВЭБ начал переговоры о продаже ЦСКА«Бавария» объявила об аренде защитника «Реала» Одриосолы«Бавария» объявила об аренде 24-летнего защитника мадридского «Реала» Альваро Одриосолы. Игрок будет выступать за мюнхенский клуб до конца сезона-2019/20.рекламаТретьяк о победе юношеской сборной России над США: «Зубами шайбу ловили»Россияне впервые в истории этих соревнований выиграли медальный зачет.Семак, Кокорин и менеджмент «Зенита» не знали об аренде в «Сочи»Стали известны детали перехода нападающего «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды. По информации журналиста Сергея Егорова, о сделке не знали ни тренеры, ни менеджмент обеих команд.«Манчестер Юнайтед» дома проиграл середняку АПЛ«Бернли» на выезде обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».WADA приостановило работу московской антидопинговой лабораторииВсемирное антидопинговое агентство (WADA) временно приостановило работу московской антидопинговой лаборатории.«Барселона» чуть не опозорилась на Ибице. «Реал» победил на стадионе без горячей водыДва испанских гранда одержали трудные победы в 1/16 финала Кубка страны.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииЛестер4 : 1Вест ХэмЗавершёнЧемпионат АнглииТоттенхэм2 : 1Норвич СитиЗавершёнЧемпионат АнглииМанчестер Юнайтед0 : 2БернлиЗавершёнКубок Испании1/16 ФиналаЭльче1 : 14 : 5 ПАтлетик БильбаоПобеда по пенальтиКубок Испании1/16 ФиналаИбица1 : 2БарселонаЗавершёнЕще 6Кубок ИталииЧетвертьфиналЮвентус3 : 1РомаЗавершёнКубок Турции1/8 ФиналаКасымпаша3 : 2АланьяспорЗавершёнКубок Турции1/8 ФиналаГезтепе2 : 2АнтальяспорЗавершёнЕще 1Весь футболрекламаОтчёт ФИФА: новый мировой рекорд и убытки РПЛ«Соккер.ру» делится интересной информацией о футбольном рынке международных трансферов.В 2019 году поставлен новый рекорд по суммарной стоимости всех международных трансферов.НХЛ. Записи матчейМиннесота — Детройт Яндекс.Эфир Коламбус — Виннипег Яндекс.Эфир 02:45:00Чикаго — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:50Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:41:45Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:35:10Бостон — Вегас Яндекс.Эфир 02:37:30Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир 02:38:52Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир 02:42:34Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир 02:35:05Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир 02:24:40Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир 02:46:20Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:45:20Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир 02:44:30Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:39:30Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:10Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир 02:39:45Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:20Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:57:30Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир 02:44:30Детройт — Флорида Яндекс.Эфир 02:38:10Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир 02:26:40Оттава — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:20Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:10Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир «Ювентус» – «Рома»: где смотреть матч Кубка ИталииСегодня состоится четвертьфинальный матч Кубка Италии между "Ювентусом" и "Ромой". Поединок пройдет на арене "Альянц Стадиум" и начнется в 21:45 по киевскому времени.реклама