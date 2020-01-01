Отправленный в «Сочи» Кокорин снова сыграл за «Зенит»

Нападающий Александр Кокорин вошел в стартовый состав «Зенита» в матче против «Ред Булл Зальцбург». До этого «Сочи» неоднократно объявлял о его аренде.