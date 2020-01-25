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Косторная без ошибок провела тренировку перед произвольной программой, Трусова и Щербакова допустили ошибки

Российские фигуристки Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова провели тренировку перед произвольной программой на чемпионате Европы в Граце.

Василевский в составе Атлантического дивизиона проиграл в финале Матча звезд НХЛ

Тихоокеанский дивизион стал победителем Матча звезд НХЛ, обыграв в финале Атлантический дивизион со счетом 5:4. В составе победителей по голу забили Макс Пачиоретти, Элиас Петтерссон, Леон Драйзатль, Коннор Макдэвид и Томаш Гертл.
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Вяльбе о победе Большунова в скиатлоне в Германии: он просто умничка

Россиянин Александр Большунов, победивший в скиатлоне на этапе Кубка мира в немецком Оберстдорфе, в очередной раз доказал, что он настоящий молодец, заявила РИА Новости глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
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