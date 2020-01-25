Вяльбе о победе Большунова в скиатлоне в Германии: он просто умничка

Россиянин Александр Большунов, победивший в скиатлоне на этапе Кубка мира в немецком Оберстдорфе, в очередной раз доказал, что он настоящий молодец, заявила РИА Новости глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.