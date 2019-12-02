Никиту Щербака могли отчислить из омского «Авангарда» из-за красавицы-жены

Президент клуба Максим Сушинский отметил, что «жизнь в Москве трудная», поэтому 23-летний хоккеист мог просто не выдержать соблазнов. Тем более, что он недавно женился на модели.