СМИ: «Барселона» рассматривает вариант с назначением Хави на пост главного тренера

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави, в настоящее время возглавляющий катарский «Аль-Садд», может вернуться в клуб в качестве главного тренера. Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на RAC1.