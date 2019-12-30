«Краснодар» отпустит Намли в «Рубин» в случае отсутствия предложений

По информации Федерального агентства новостей, «Краснодар» согласится отпустить полузащитника Юнеса Намли в аренду в «Рубин», если по нему не будет предложений о трансфере.