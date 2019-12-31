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Они тоже громили Канаду на молодежном чемпионате мира. Три трагичные судьбы игроков сборной СНГ

Победа сборной России над Канадой со счетом 6:0 стала со всех сторон исторической, как ни крути. Так крупно родоначальников хоккея, как в Остраве, на молодежных чемпионатах мира мы еще не громили.

«Тур де Ски». 3-й этап. Непряева, Йохауг, Остберг, Андерссон пробегут коньковую гонку с раздельным стартом на 10 км

31 декабря в итальянском Тоблахе в рамках третьего этапа «Тур де Ски» пройдет женская коньковая гонка с раздельным стартом на 10 км. Лыжные гонки «Тур де Ски» 3-й этап Тоблах, Италия Женщины 10 км, свободный стиль Начало – 17.00 по московскому времени, прямая трансляция – на канале Eurosport 2. Старт-лист 3. Майя Далквист (Швеция) 4. Рагнхиль Хага (Норвегия)...
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Чемпионат Англии
Бернли
 : 
Астон Вилла
Начало в 07:30
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Брайтон-энд-Хоув Альбион
 : 
Челси
Начало в 07:30
Чемпионат Англии
Ньюкасл Юнайтед
 : 
Лестер
Начало в 10:00
Чемпионат Англии
Уотфорд
 : 
Вулверхэмптон
Начало в 10:00
Еще 5
Чемпионшип Англии
Миллуолл
 : 
Лутон Таун
Начало в 07:45
Чемпионшип Англии
Хаддерсфилд Таун
 : 
Сток Сити
Начало в 10:00
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Ротерем Юнайтед
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Блэкпул
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Транмир Роверс
 : 
Ковентри Сити
Начало в 10:00
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Тренер сборной Чехии: «Даже не говорите, что если Россия выиграет в овертайме, то нам нужно будет набирать очки»

Тренер молодежной сборной Чехии Патрик Элиаш высказался о турнирных раскладах в квинтете B перед заключительным днем группового этапа чемпионата мира. — В нашей группе любой может обыграть любого.

НХЛ. Записи матчей

Нью-Йорк Рейнджерс – Колорадо
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Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш
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Каролина – Тампа-Бэй
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Питтсбург — Флорида
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Вашингтон – Сан-Хосе
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Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс
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Бостон – Эдмонтон
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Каролина – Вашингтон
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Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс
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Монреаль — Тампа-Бэй
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Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020
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Лос-Анджелес — Филадельфия
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Аризона — Сент-Луис
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Калгари — Чикаго
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Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс
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Колорадо — Виннипег
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Детройт — Сан-Хосе
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Каролина — Монреаль
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Баффало — Тампа-Бэй
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Коламбус — Флорида
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Миннесота — Торонто
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Вегас — Анахайм
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Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс
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Нью-Джерси — Бостон
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02:45:50
Питтсбург — Оттава
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02:38:03
Калгари — Ванкувер
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02:37:16
Анахайм — Филадельфия
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02:43:37
Аризона — Даллас
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02:30:36
Тампа-Бэй — Детройт
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02:48:28
Флорида — Монреаль
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02:37:23
Бостон — Баффало
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02:36:25
Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс
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02:49:22
Коламбус — Чикаго
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02:39:57
Оттава — Нью-Джерси
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02:38:32
Сент-Луис — Виннипег
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02:31:14
Сан-Хосе — Филадельфия
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02:32:00
Ванкувер — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:38:16
Вегас — Аризона
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02:40:14
Флорида — Детройт
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02:43:11
Питтсбург — Нэшвилл
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02:53:11
Даллас — Колорадо
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02:52:10
Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс
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02:51:48
Тампа-Бэй — Монреаль
Яндекс.Эфир
02:43:27
Каролина — Вашингтон
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02:28:37
Сан-Хосе — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:26:51
Анахайм — Вегас
Яндекс.Эфир
02:34:12
Эдмонтон — Калгари
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02:39:30
Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс
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02:44:25
Колорадо — Миннесота
Яндекс.Эфир
02:39:23
Нэшвилл — Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:37:45
Виннипег — Сент-Луис
Яндекс.Эфир
02:48:14
Вашингтон — Коламбус
Яндекс.Эфир
02:32:14
Баффало — Бостон
Яндекс.Эфир
02:43:49
Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина
Яндекс.Эфир
02:47:28
Нью-Джерси — Торонто
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Сборная Казахстана потерпела третье поражение на МЧМ-2020, пропустив семь шайб от финнов

В очередном матче молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею сборная Финляндии обыграла Казахстан со счётом 7:1. Календарь молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею В первом периоде голами в составе сборной Суоми отметились Патрик Пуйстола и Кристиан Танус, на что хоккеисты Казахстана ответили голом Андрея Буяльского.