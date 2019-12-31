Они тоже громили Канаду на молодежном чемпионате мира. Три трагичные судьбы игроков сборной СНГ

Победа сборной России над Канадой со счетом 6:0 стала со всех сторон исторической, как ни крути. Так крупно родоначальников хоккея, как в Остраве, на молодежных чемпионатах мира мы еще не громили.