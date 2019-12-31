НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуем«Краснодар» отпустит Намли в «Рубин» в случае отсутствия предложенийОпубликовано видео с Загитовой на автограф-сессииМага Исмаилов возразил Федору ЕмельяненкоШубенков, Ласицкене и Сидорова опубликовали открытое письмо к руководству ВФЛАГлава WADA назвал борьбу с допингом в России важным достижением агентства«Краснодар» отпустит Намли в «Рубин» в случае отсутствия предложенийПо информации Федерального агентства новостей, «Краснодар» согласится отпустить полузащитника Юнеса Намли в аренду в «Рубин», если по нему не будет предложений о трансфере.рекламаОни тоже громили Канаду на молодежном чемпионате мира. Три трагичные судьбы игроков сборной СНГПобеда сборной России над Канадой со счетом 6:0 стала со всех сторон исторической, как ни крути. Так крупно родоначальников хоккея, как в Остраве, на молодежных чемпионатах мира мы еще не громили.В футболе могут поменять правила фиксации офсайдаВ Международной федерации футбола (FIFA) рассматривают варианты изменения правила фиксации положения «вне игры», сообщает Федеральное агентство новостей.«Один из лучших бойцов в истории»: Емельяненко о ДжексонеРоссийский боец пообщался с журналистами после победы над американским соперником в турнире Bellator.СБР утвердил состав сборной России на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU без Малышко и БабиковаСтал известен состав сборной России на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU. Об этом сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР).«Тур де Ски». 3-й этап. Непряева, Йохауг, Остберг, Андерссон пробегут коньковую гонку с раздельным стартом на 10 км31 декабря в итальянском Тоблахе в рамках третьего этапа «Тур де Ски» пройдет женская коньковая гонка с раздельным стартом на 10 км. Лыжные гонки «Тур де Ски» 3-й этап Тоблах, Италия Женщины 10 км, свободный стиль Начало – 17.00 по московскому времени, прямая трансляция – на канале Eurosport 2. Старт-лист 3. Майя Далквист (Швеция) 4. Рагнхиль Хага (Норвегия)...ФутболХоккейБаскетболВчераЗавтраЧемпионат АнглииБернли— : —Астон ВиллаНачало в 07:30Чемпионат АнглииБрайтон-энд-Хоув Альбион— : —ЧелсиНачало в 07:30Чемпионат АнглииНьюкасл Юнайтед— : —ЛестерНачало в 10:00Чемпионат АнглииУотфорд— : —ВулверхэмптонНачало в 10:00Еще 5Чемпионшип АнглииМиллуолл— : —Лутон ТаунНачало в 07:45Чемпионшип АнглииХаддерсфилд Таун— : —Сток СитиНачало в 10:00Еще 8Первая лига АнглииРотерем Юнайтед— : —БлэкпулНачало в 10:00Первая лига АнглииТранмир Роверс— : —Ковентри СитиНачало в 10:00Еще 9Весь футболрекламаТренер сборной Чехии: «Даже не говорите, что если Россия выиграет в овертайме, то нам нужно будет набирать очки»Тренер молодежной сборной Чехии Патрик Элиаш высказался о турнирных раскладах в квинтете B перед заключительным днем группового этапа чемпионата мира. — В нашей группе любой может обыграть любого.НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш Яндекс.Эфир Каролина – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир Вашингтон – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон – Эдмонтон Яндекс.Эфир Каролина – Вашингтон Яндекс.Эфир Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020 Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир 02:45:50Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:03Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:37:16Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:43:37Аризона — Даллас Яндекс.Эфир 02:30:36Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир 02:48:28Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:23Бостон — Баффало Яндекс.Эфир 02:36:25Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:49:22Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир 02:39:57Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:32Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир 02:31:14Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:32:00Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:38:16Вегас — Аризона Яндекс.Эфир 02:40:14Флорида — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:11Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:53:11Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:52:10Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:51:48Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир 02:43:27Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир Глава UFC рассказал о «сумасшедших» гонорарах звезд организацииГлава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт прокомментировал критику политики компании в отношении выплат бойцам организации. Его слова приводит Bloody Elbow.рекламаСборная Казахстана потерпела третье поражение на МЧМ-2020, пропустив семь шайб от финновВ очередном матче молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею сборная Финляндии обыграла Казахстан со счётом 7:1. Календарь молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею В первом периоде голами в составе сборной Суоми отметились Патрик Пуйстола и Кристиан Танус, на что хоккеисты Казахстана ответили голом Андрея Буяльского.