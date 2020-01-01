Сергей Крянин — о российских лыжниках: Лучшего подарка к Новому году не придумаешь

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин выразил мнение, что фееричная победа российских лыжников в гонке с раздельным стартом на 15 километров свободным стилем в рамках «Тур де Ски» стала отличным подарком к Новому году для всех болельщиков.