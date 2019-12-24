Путин принял участие в матче Ночной хоккейной лиги на катке на Красной площади

Владимир Путин в составе одной из двух команд принимает участие в предновогоднем матче Ночной хоккейной лиги. Встреча стартовала в среду вечером на катке на Красной площади. Об этом пишет ТАСС.