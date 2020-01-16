Хуже Китая и Австрии: российские биатлонистки провалили эстафету

Экспериментальный состав женской сборной России не справился с эстафетой на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге. Россиянки финишировали рядом с совсем небиатлонными сборными.