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Бойкова и Козловский установили мировой рекорд в парном фигурном катании

Российские спортсмены Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли с рекордом короткую программу соревнований спортивных пар на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце.
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