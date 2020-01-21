Агент: «Кокорин в „Сочи“ не едет»

Агент и отчим нападающего «Зенита» Александра Кокорина Кирилл Логинов прокомментировал информацию об аренде игрока в «Сочи». «В «Сочи» Кокорин не собирается не просто «пока», а вообще не едет.