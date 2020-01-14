Маршанд о неудачном буллите: «Я просто промахнулся. Тяжело проигрывать вот так»

Форвард «Бостона» Брэд Маршанд прокомментировал свой послематчевый буллит в игре против «Филадельфии» (5:6 Б). Нападающий проехал мимо шайбы, но судьи засчитали попытку, так как он задел ее клюшкой.