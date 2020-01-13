Карпин рассказал, из-за чего сорвался его трансфер из «Сельты» в «Барселону»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в интервью блогеру Евгению Савину заявил, что в бытность игроком «Сельты» мог перейти в «Барселону», однако трансфер не состоялся.