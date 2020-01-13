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Андрей Каргинов и Карлос Сайнс стали победителями седьмого этапаВ Саудовской Аравии, после дня отдыха, возобновился ралли-марафон "Дакар 2020".ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраКубок Англии1/32 ФиналаБлэкпул— : —РедингНачало в 14:45Кубок Англии1/32 ФиналаНьюкасл Юнайтед— : —РочдейлНачало в 14:45Кубок Англии1/32 ФиналаШрусбери Таун— : —Бристоль СитиНачало в 14:45Еще 3Кубок Италии1/8 ФиналаНаполи0 : 0ПеруджаИдёт 1-й таймКубок Италии1/8 ФиналаЛацио— : —КремонезеНачало в 12:00Еще 1Кубок Турции1/8 ФиналаИстанбул0 : 0КыркларелиспорИдёт 2-й таймКубок Турции1/8 ФиналаСивасспор— : —Eни МалатьяспорНачало в 10:30Еще 1Первая лига АнглииБертон Альбион— : —Милтон Кейнс ДонсНачало в 14:45Весь футболрекламаЭкс-биатлонист Тихонов назвал дураком и идиотом ГуберниеваЧетырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал журналиста и телекомментатора Дмитрия Губерниева дураком. Об этом сообщает Sport24.НХЛ. 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