Дмитрий Песков: «Решение о недопуске флага РФ на Олимпиаду неприемлемо»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия укажет в апелляции в Спортивный арбитражный суд на противоречие Олимпийской хартии решения Всемирного антидопингового агентства о недопуске российских флага и гимна на международные соревнования.