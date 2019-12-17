Малышко зашел на штрафной круг - Россия в эстафете лишь 6-я

Россия осталась без наград (6) в биатлонной эстафете среди мужчин на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Дмитрий Малышко не совладал со стрельбой стоя и зашел на штрафной круг.