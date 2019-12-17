Арсенал - Манчестер Сити: когда и по какому каналу трансляция матча АПЛ

Шансы «Манчестер Сити» на защиту титула чемпиона АПЛ уменьшаются с каждым туром. Если сегодня команда Гвардиолы вновь не победит, то разрыв достигнет минимум 16 очков.