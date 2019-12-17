Ольга Подчуфарова: «После конфликта с WADA чистый ты или нет – ты бесправен. На тебя все смотрят, а ты руками разводишь»

Биатлонистка Ольга Подчуфарова поделилась обстоятельствами своего перехода из России в сборную Словении, а также высказала мнение о ситуации вокруг российского спорта после решения WADA.