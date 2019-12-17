Роналду после 3:1 с «Удинезе»: «Было важно победить, хоть мы и могли забить больше»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду высказался после матча 16-го тура Серии А против «Удинезе» (3:1). «Самым важным для нас сегодня было победить, хоть мы и могли забить больше голов.