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Первый канал покажет короткую программу у женщин на Чемпионате России по фигурному катанию

А завтра вместе с Первым каналом следите за Чемпионатом России по фигурному катанию. В Красноярске решается, кто поедет в январе на европейское первенство в Австрию. И в марте на мировое — в Канаду.

НХЛ. Записи матчей

02:36:10
Ванкувер — Эдмонтон
Яндекс.Эфир
02:47:15
Вегас — Колорадо
Яндекс.Эфир
02:34:46
Лос-Анджелес — Сент-Луис
Яндекс.Эфир
02:39:31
Чикаго — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:44:33
Виннипег — Монреаль
Яндекс.Эфир
02:37:31
Нэшвилл — Аризона
Яндекс.Эфир
02:39:15
Оттава — Баффало
Яндекс.Эфир
02:38:32
Тампа-Бэй — Флорида
Яндекс.Эфир
02:44:11
Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
02:47:35
Бостон — Вашингтон
Яндекс.Эфир
02:33:37
Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019
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02:35:12
Миннесота — Калгари
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Торонто — Каролина
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Туомас Саммелвуо: «В финале надо играть сердцем, оставить всё на площадке»

Главный тренер «Зенита» СПб Туомас Саммелвуо прокомментировал победу над московским «Динамо» - 3:0 (25:23, 25:22, 25:21) в полуфинале Кубка России и предстоящий финал с казанским «Зенитом».