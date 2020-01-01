Рене Фазель: «Получили информацию от WADA, что МЧМ-2023 пройдет в Новосибирске и Омске»

Президент ИИХФ Рене Фазель подтвердил, что МЧМ-2023 пройдет в России. «Мы получили информацию от WADA, что МЧМ пройдет в Новосибирске и Омске, ничего не изменится», – сказал Фазель.