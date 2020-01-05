Сборная России увеличила преимущество в счёте финала МЧМ с Канадой

Сборная России увеличила преимущество в счёте финального матча чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет с национальной командой Канады. На 49-й минуте отличился Максим Соркин.