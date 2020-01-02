Кениец вырвал победу у самой финишной ленты (Видео)

Спортсмен из Уганды Якоб Киплимо настолько уверовал в свою победу, что на последних метрах 15-километровой дистанции сбавил скорость и готовился отмечать, когда из-за спины откуда-то выскочил конкурент - кениец Кибивот Канди: Более нелепого и обидного поражения трудно себе представить.