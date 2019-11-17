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«Тоттенхэм» может назначить Моуринью. Леви примет решение в ближайшие часы

«Тоттенхэм» рассматривает кандидатуру Жозе Моуринью на пост главного тренера команды, сообщает журналист Sky Sports Фабрицио Романо. По информации источника, Моуринью открыт к переговорам со «шпорами».

«Это был был чистый силовой прием». Игрок «Сент-Луиса» нанес травму Кучерову и пожелал россиянину здоровья

Нападающий «Сент-Луиса» Брэйден Шенн прокомментировал свой силовой прием на форварде «Тампы-Бэй» Никите Кучерове, после которого россиянин не смог продолжить матч.
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НХЛ. Записи матчей

Нью-Йорк Рейнджерс – Вашингтон
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Монреаль – Оттава
Яндекс.Эфир
02:41:23
Сан-Хосе – Эдмонтон
Яндекс.Эфир
02:39:32
Вегас – Торонто
Яндекс.Эфир
02:31:24
Калгари – Колорадо
Яндекс.Эфир
02:43:26
Даллас – Ванкувер
Яндекс.Эфир
02:39:13
Чикаго – Каролина
Яндекс.Эфир
02:35:24
Нэшвилл – Виннипег
Яндекс.Эфир
02:46:00
Сент-Луис – Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
02:41:43
Детройт – Оттава
Яндекс.Эфир
02:37:10
Нью-Джерси – Бостон
Яндекс.Эфир
02:49:54
Питтсбург – Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
02:37:54
Баффало – Миннесота
Яндекс.Эфир
02:36:15
Флорида – Филадельфия
Яндекс.Эфир
02:34:42
Коламбус – Монреаль
Яндекс.Эфир
02:30:20
Аризона – Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:50:45
Вашингтон – Анахайм
Яндекс.Эфир
02:38:20
Чикаго – Баффало
Яндекс.Эфир
02:53:00
Вегас – Калгари
Яндекс.Эфир
02:42:13
Сан-Хосе — Детройт
Яндекс.Эфир
02:44:13
Ванкувер — Колорадо
Яндекс.Эфир
02:33:58
Нэшвилл — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:38:08
НХЛ. Сент-Луис — Анахайм. 17.11.2019. Регулярный сезон 2019-20.
Яндекс.Эфир
02:45:20
Питтсбург — Торонто
Яндекс.Эфир
02:46:20
Филадельфия — Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
03:11:00
НХЛ. Монреаль — Нью-Джерси. 17.11.2019. Регулярный сезон 2019-20.
Яндекс.Эфир
02:44:25
Флорида — Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
02:54:20
Баффало — Оттава
Яндекс.Эфир
02:50:03
Бостон – Вашингтон
Яндекс.Эфир
02:41:23
Лос-Анджелес — Вегас
Яндекс.Эфир
02:42:15
Тампа-Бэй — Виннипег
Яндекс.Эфир
02:45:23
Эдмонтон — Даллас
Яндекс.Эфир
02:41:20
Аризона — Калгари
Яндекс.Эфир
02:47:05
Миннесота — Каролина
Яндекс.Эфир
02:31:40
Оттава – Филадельфия
Яндекс.Эфир
02:53:15
Торонто – Бостон
Яндекс.Эфир
02:44:50
Нью-Джерси – Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:41:23
Вашингтон – Монреаль
Яндекс.Эфир
02:56:01
Коламбус – Сент-Луис
Яндекс.Эфир
02:42:30
Лос-Анджелес – Детройт
Яндекс.Эфир
02:39:50
Ванкувер – Даллас
Яндекс.Эфир
02:38:20
Анахайм Дакс – Сан-Хосе Шаркс
Яндекс.Эфир
02:46:00
Эдмонтон – Колорадо
Яндекс.Эфир
02:43:40
Миннесота – Аризона
Яндекс.Эфир
02:56:50
Тампа-Бэй – Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
02:33:00
Флорида – Виннипег
Яндекс.Эфир
02:51:30
Баффало – Каролина
Яндекс.Эфир
02:46:16
Вегас – Чикаго
Яндекс.Эфир
02:36:10
Калгари – Даллас
Яндекс.Эфир
02:58:15
Филадельфия – Вашингтон
Яндекс.Эфир
02:31:00
Нью-Йорк Айлендерс – Торонто
Яндекс.Эфир
02:39:00
Нью-Джерси – Оттава
Яндекс.Эфир