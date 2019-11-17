Адвокат Стукалова показала подарок от Кокорина

Адвокат Татьяна Стукалова показала, что ей подарил футболист Александр Кокорин. Юрист защищала интересы форварда "Зенита", а также его брата Кирилла в суде по делу о хулиганстве и побоях.